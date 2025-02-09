تحذير من تسونامي.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة ؟

قدم مذيع “صدى البلد”، طارق موسى، تغطية خاصة حول زلزال يضرب سواحل الولايات المتحدة الأمريكية، مع إنذار بحدوث تسونامي.

شهد البحر الكاريبي مساء اأمس زلزالا قويا بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من تسونامي في بعض المناطق، قبل أن يتم إلغاؤها لاحقًا بعد زوال التهديد.

وقع الزلزال في تمام الساعة 6:23 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وكان مركزه 129 ميلًا جنوب غرب جورج تاون، عاصمة جزر كايمان، و372 ميلاً غرب كينغستون، عاصمة جامايكا، وفقًا لما أعلنه المسح الجيولوجي الأمريكي.

وبالفعل أصدر المركز الوطني للتحذير من تسونامي في الولايات المتحدة، عقب الزلزال، تحذيرا بشأن احتمال وقوع تسونامي قد يؤثر على بورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية وجزر فيرجن البريطانية، لكنه ألغى التحذير لاحقًا بعد التأكد من انتهاء الخطر.