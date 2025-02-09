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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انضمام تامر نبيل ولبنى ونس لمسلسل "اللمبة الزرقا" بطولة غادة عادل

تامر نبيل
تامر نبيل

انضم كل من الفنانين تامر نبيل وأحمد محارب دوجلاس ولبنى ونس ومحمد مبروك يوركا وأحمد سعد ميشو لفريق مسلسل اللمبة الزرقا المقرر إذاعته عبر محطة راديو إنرجي 92.1 في رمضان 2025.

مسلسل اللمبة الزرقا الذي تقوم ببطولته غادة عادل من تأليف إسلام شلباية وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي.

وسبق أن تعاقدت الفنانة غادة عادل على تقديم مسلسل اللمبة الزرقا عبر محطة راديو إنرجي ٩٢.١ في رمضان ٢٠٢٥.

أعمال غادة عادل 

تشارك الفنانة غادة عادل في بطولة مسلسل المداح الموسم الخامس، وتتعاون مع حماده هلال بعد نجاحهما سويا منذ سنوات في فيلم عيال حبيبة. 

كما تشارك غادة عادل مع الفنان ماجد الكدواني في فيلمه الجديد “فيها إيه يعني" الذي انطلق تصويره منذ فترة. 

فيلم فيها إيه يعني بطولة ماجد الكدواني وغادة عادل ومصطفى غريب وميمي جمال ومن تأليف وليد المغازي وإخراج عمر رشدي حامد.
 وتمكن فيلم المحكمة بطولة غادة عادل من تصدر نسب المشاهدة فى مصر، وذلك بعد طرحه بأيام قليلة عبر إحدى المنصات.

أحتل فيلم المحكمة المركز الأول من أصل 10 مراكز للأعمال الأعلي مشاهدة علي المنصة فى مصر .

المحكمة من إخراج محمد أمين ومن تأليف أحمد عبد الله، وهو بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، سلوى عثمان ، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد.

غادة عادل رمضان 2025 اللمبة الزرقا

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