الليلة.. كيندريك لامار يقدم العرض الغنائي في استراحة سوبر بول 2025

يحيي الرابر الأمريكي كيندريك لامار حفل استراحة مباراة سوبر بول لعام 2025، الليلة، بين فريقي كانساس سيتي تشيفز وفيلادلفيا إيجلز.

قبل انطلاق مباراة سوبر بول 2025، في ملعب سيزرز سوبر دوم، سيكرم عرض فني “الإرث الموسيقي الغني لنيو أورليانز والولاية بأكملها”،وستكون ليلة لا تنسى وفق بيان لرئيس اتحاد كرة القدم الأمريكي.

سيشارك مغني الراب الشهير كندريك لامار في حفل استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول لعام 2025، وهو الظهور الثاني له بعد أن قدم عرضًا في سوبر بول لعام 2022 في لوس أنجلوس إلى جانب أيقونات الهيب هوب دكتور دري وسنوب دوج وإمينيم وغيرهم.

شهد كيندريك لامار ليلة ناجحة في حفل توزيع جوائز جرامي السابع والستين، حيث حصل على خمس جوائز بما في ذلك أفضل فيديو موسيقي، وأفضل أداء راب، وأفضل أغنية راب، وأغنية العام، وتسجيل العام - لأغنيته الساخرة “Not Like Us”.

استضاف عرض استراحة الشوط الأول بعضًا من أشهر فناني العالم على مر التاريخ بداية من مايكل جاكسون وبيونسيه إلى برنس وليدي جاجا.

ومن المقرر أن تنضم المغنية SZA إلى عرض سوبر بول بجوار كيندريك لامار، بعد العديد من التعاون الغنائي الناجح بينهماز

وقد يفاجئ كيندريك لامار الحشد بمزيد من الفنانين للمشاركة في الغناء معه على مسرح سوبر بول، وهناك إشاعات حول انضمام تايلور سويفت له لتقديم أغنيتهما Bad Blood.