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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الاسمنت اليوم في الاسواق

اسمنت
اسمنت
علياء فوزى

استقر  سعر الأسمنت فى الأسواق اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، وبلغ متوسط سعر الطن 3 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 3000-3350 جنيه، وسط وفرة في حجم المعروض.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الاسمنت خلال السطور التالية متوسط أسعار  في مصر.

سعر الأسمنت اليوم 

متوسط سعر أسمنت السويدى 3590 جنيها. 

متوسط سعر أسمنت السويس 3255 جنيها.

متوسط سعر أسمنت لافارج 3245 جنيها. 

متوسط سعر أسمنت سيناء 3220 جنيها.

أسعار الاسمنت 

متوسط سعر أسمنت حلوان 3220 جنيها. 

متوسط سعر أسمنت وادي النيل 3195 جنيها.

متوسط سعر أسمنت أسيوط 3175 جنيها. 

متوسط سعر أسمنت مصر للأسمنت المنيا 3200 جنيها.

متوسط سعر أسمنت الشركة العربية 3200 جنيها .

الأسمنت سعر الأسمنت اليوم سعر الأسمنت فى الأسواق

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