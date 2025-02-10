ثروت الخرباوي: الإخوان اغتالوا النقراشي باشا وشوهوا تاريخه

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن النقراشي باشا كان يعمل مع الفدائيين ضد الإنجليز خلال ثورة 1919، مشيرا إلى أن الإنجليز حكموا على النقراشي بالإعدام بسبب عمله مع الفدائيين ضد الإنجليز.

وقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن الإخوان قاموا باغتيال النقراشي باشا ومن ثم تشويه تاريخه، مؤكدا ان الإرهابي عبدالله عزام انضم لحركة فتح في سن الخامسة عشر ثم انتقل لجماعة الإخان بعدها.

وتابع المفكر السياسي، أن الإرهابي عبدالله عزام تعرف على اسامة بن لادن في السعودية من خلال جماعة الإخوان، مؤكدا أن والدة أسامة بن لادن ذكرت أن ابنها كان عضوا في جماعة الإخوان.