طريقة تخزين القطايف في الفريزر

تخزين القطايف في الفريزر بشكل صحيح يحافظ على جودتها ونكهتها لفترة طويلة، ونوضح فيما يلي الطريقة المثلى للتخزي.

المكونات والأدوات:

القطايف (نيئة أو محشوة حسب الرغبة).

ورق زبدة أو بلاستيك غذائي.

أكياس تفريز محكمة الإغلاق.

صينية مستوية.

طريقة التخزين:

إذا كانت القطايف نيئة:

رصي القطايف غير المحشوة على صينية مغطاة بورق زبدة دون تكديسها.

ضعي الصينية في الفريزر لمدة ساعة أو حتى تتجمد جزئيًا (هذه الخطوة تمنع التصاقها).

بعد ذلك، انقلي القطايف إلى أكياس تفريز محكمة الإغلاق، وأزيلي الهواء قدر الإمكان.

احفظي الأكياس في الفريزر لمدة تصل إلى 3 أشهر.

إذا كانت القطايف محشوة:

ضعي القطايف المحشوة على صينية مغطاة بورق زبدة بنفس الطريقة.

بعد أن تتجمد جزئيًا، رصيها في أكياس التفريز وضعي ورق زبدة بين الطبقات لمنع التصاقها.

اغلقي الأكياس بإحكام واحتفظي بها في الفريزر.

طريقة الاستخدام بعد التجميد:

للقطايف النيئة: اخرجيها واتركيها بحرارة الغرفة حتى تلين قليلاً، ثم احشيها واقليها أو اشويها مباشرة.

للقطايف المحشوة: يمكن قليها مباشرة من الفريزر دون إذابتها، أو تركها لبضع دقائق لتصبح طرية قليلاً قبل القلي.

وبهذه الطريقة، تظل القطايف طازجة ولذيذة كأنها محضرة حديثًا.