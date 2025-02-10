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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

جنيهات ذهب
جنيهات ذهب
آية الجارحي

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين، 32 ألف جنيه، ليواصل استقراره لليوم الثاني على التوالي.

وكانت أسعار الذهب شهدت ارتفاعات لمستويات قياسية لتلامس أعلى مستوياتها على الإطلاق مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك على المستوى العالمي، بفعل تزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، بدعم من مخاوف الحرب التجارية العالمية، بالإضافة إلى مخاوف التضخم المتزايدة


وعززت الارتفاعات المتتالية للذهب من التوقعات بوصول الأوقية إلى مستوى 3000 دولار خلال الأسبوع المقبل.

وفي مصر استقر سعر الذهب ليواصل هدوءه منذ أول أمس.

أسعار الذهب اليوم 

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الذهب اليوم الإثنين 10-2-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر 

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 2861 دولارًا للأوقية. 

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3429 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4000 جنيه دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4571 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 32 ألف جنيه.

وتشهد الأسواق حالة من عدم اليقين، والتقلبات السعرية، بشأن عوامل متباينة من بينها الحرب التجارية، والمخاطر الجيوسياسية، والديون السيادية الأمريكية، والتحولات في السياسات النقدية والمالية المتضاربة للبنوك المركزية.

بجانب المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة للتعريفات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفعت المستثمرين للتحوط بالذهب، وسط تكهنات بأن سياسات ترامب الاقتصادية من شأنها أن تعزز التضخم.

وعلاوة على ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين من أن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، إذا استمرت، قد تؤدي إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير وتثبت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.

على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يذكر المعادن الثمينة في خططه التعريفية، إلا أن المخاطر كانت كافية لتعزيز تسليمات الذهب إلى بورصة كومكس في نيويورك، كجزء من سعي السوق إلى التحوط لمواقفها في بورصة كومكس الأمريكية.

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