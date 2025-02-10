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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مغامرة مستر بيست داخل الأهرامات تحقق مشاهدات قياسية وتثير الجدل

مستر بيست
مستر بيست
شروق سلامة

حقق اليوتيوبر الشهير مستر بيست نجاحًا استثنائيًا بعد إطلاقه حلقة جديدة عبر قناته على يوتيوب بعنوان “100 ساعة داخل الأهرامات”، حيث تجاوز عدد المشاهدات 44 مليون مشاهدة خلال ساعات معدودة، ما جعلها واحدة من أسرع حلقاته انتشارًا.

استعرض مستر بيست خلال مغامرته تصميم الأهرامات الداخلية، حيث تجول في الممرات الضيقة والغرف المخفية داخل الهرم الأكبر، مقدماً تجربة استثنائية لمتابعيه حول العالم، كما تمكن مع فريقه من الوصول إلى عمق 30 مترًا تحت الأرض، حيث استكشف غرفًا يعتقد أنها كانت مخصصة لدفن الفراعنة، باستخدام تقنيات تصوير متطورة أبهرت المشاهدين.

في خطوة مثيرة للجدل، قام مستر بيست بدفن لعبة بقيمة 10,000 دولار داخل الأهرامات، داعيًا متابعيه للبحث عنها، مما زاد من التشويق والتفاعل حول الحلقة، كما طرح تساؤلات حول نظريات الكائنات الفضائية ودورها المزعوم في بناء الأهرامات، وهو موضوع طالما أثار الجدل في الأوساط العلمية والجماهيرية.

كشف أحمد سامي بدوي، مدير عام لجنة مصر للأفلام، أن تصوير الحلقة تم بدعم كبير من وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية، حيث تم منح فريق مستر بيست تصاريح خاصة، كما فُتحت أماكن داخل الهرم لم تُعرض للجمهور من قبل، وأشار بدوي إلى أن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية ودور لجنة مصر للأفلام في تسهيل عملية التصوير وفقًا للمعايير العالمية كانا من العوامل الرئيسية لنجاح الحلقة.

 زاهي حواس 

شارك في الحلقة عالم الآثار الشهير د. زاهي حواس، الذي قدم شرحًا تاريخيًا مفصلاً عن الأهرامات، مما أضاف بعدًا علميًا وثقافيًا مميزًا للمغامرة، كما أكد بدوي أن هذه التجربة تسهم في تنشيط السياحة، حيث تعكس الأرقام القياسية للمشاهدات الاهتمام العالمي المستمر بالحضارة المصرية.

منذ نشر الحلقة، لاقت رواجًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثنى المتابعون على الإنتاج الضخم والتجربة الفريدة، بينما تساءل البعض عن مدى صحة المعلومات المطروحة، خاصة فيما يتعلق بالكائنات الفضائية وأسرار بناء الأهرامات.

يُذكر أن قناة MrBeast تُعد من الأضخم عالميًا، حيث يتابعها 358 مليون شخص، ويشتهر محتواها بالتحديات المثيرة والمبادرات الخيرية، بالإضافة إلى تجارب استكشافية نادرة مثل هذه المغامرة داخل الأهرامات.

الفراعنة الاهرامات مستر بيست

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