تحرك أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الإثنين بالأسواق.. الكيلو بكام؟

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا طفيفا خلال اليومين الماضيين ، وذلك عكس التوقعات ، حيث توقع عدد من الخبراء انخفاض تدريجي في أسعار الدواجن والبيض بعد فتح باب الاستيراد من الخارج



أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة 91 جنيها بعدما وصل إلى 87 جنيها منذ أيام قليلة، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيها، وسجلت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 69 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلى 73 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 79 جنيها.



كذلك استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 92 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا.



وتراجع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر 127 جنيهًا.



ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 190 لـ 220 جنيهًا في بعض المحلات، حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.





أسعار البيض اليوم الإثنين

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.



أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.



من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر ما يزيد على حاجتها للدول الأخرى.

وتابع: مصر تحتل مكانة متقدمة في الصناعة، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة الجديد منذ توليه الحقيبة الوزارية، وهو يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض وما يزيد على احتياجاتنا.



وأوضح أن الدولة تمتلك مجموعة كبيرة من الآليات لضبط الأسواق ومنها تحجيم عملية الاستيراد والسعي للتصدير وتغطية احتياجات السوق المحلي.

الثروة الداجنة



وأردف رئيس قطاع الثروة الحيوانية: هناك أكثر من 3.5 مليون مواطن يعملون في قطاع الثروة الداجنة، وأصبحنا الآن قادرين على تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من الثروة الداحنة للخارج بعد توقف 15 سنة.

وأكمل طارق سليمان: لدينا قاعدة بيانات دقيقة جدًا لجميع المزارع العاملة في السوق المصرية، ونعاين أي مزرعة قبل إعطاء ترخيص التشغيل لها، فهناك 125 ألف ترخيص حاليًا لتشغيل مزارع الدواجن في مصر.

