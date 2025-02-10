قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد البدوي: اهتمام عالمي متزايد بالحضارة المصرية بعد فيديو مستر بيست
الأهالي طاردوه بالشوارع.. أمن الغربية يضبط المتهم بإنهاء حياة نجل صاحب مطعم
ماذا يحدث لمن ينام بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب
تحرك أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الإثنين بالأسواق.. الكيلو بكام؟
وزير أردني سابق: تصريحات نتنياهو بشأن السعودية تخالف القانون الدولي
تأثير المنخفض الجوي مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
إطلاق نار وحرق منازل واعتقالات.. العنف الإسرائيلي يتصاعد في الضفة الغربية
أسعار الدواجن اليوم في المزارع والأسواق
دعم مشروعات التخرج وخلق فرص عمل وتلبية احتياجات السوق .. خطوات جديدة للجامعات التكنولوجية مع أصحاب المصانع والشركات
حماس: تصريحات ترامب بشأن شراء غزة تعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة
مفاجأة في عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحرك أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الإثنين بالأسواق.. الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا طفيفا خلال اليومين الماضيين ، وذلك عكس التوقعات ، حيث توقع عدد من الخبراء انخفاض تدريجي في أسعار الدواجن والبيض بعد فتح باب الاستيراد من الخارج 
 

أسعار الدواجن اليوم 

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  91 جنيها بعدما وصل إلى 87 جنيها منذ أيام قليلة، وتصل  للمستهلك بسعر 110 جنيها، وسجلت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 69 جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 73 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 79 جنيها.
 

كذلك  استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 92 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا.
 

وتراجع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  127 جنيهًا.
 

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من  190 لـ 220 جنيهًا في بعض المحلات، حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.

 

أسعار البيض اليوم الإثنين

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.
 

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.
 

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر ما يزيد على حاجتها للدول الأخرى.

وتابع: مصر تحتل مكانة متقدمة في الصناعة، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة الجديد منذ توليه الحقيبة الوزارية، وهو يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض وما يزيد على احتياجاتنا.
 

وأوضح أن الدولة تمتلك مجموعة كبيرة من الآليات لضبط الأسواق ومنها تحجيم عملية الاستيراد والسعي للتصدير وتغطية احتياجات السوق المحلي.

الثروة الداجنة 


وأردف رئيس قطاع الثروة الحيوانية: هناك أكثر من 3.5 مليون مواطن يعملون في قطاع الثروة الداجنة، وأصبحنا الآن قادرين على تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من الثروة الداحنة للخارج بعد توقف 15 سنة.
وأكمل طارق سليمان: لدينا قاعدة بيانات دقيقة جدًا لجميع المزارع العاملة في السوق المصرية، ونعاين أي مزرعة قبل إعطاء ترخيص التشغيل لها، فهناك 125 ألف ترخيص حاليًا لتشغيل مزارع الدواجن في مصر.
 

الدواجن البط البيض أسعار الدواجن الثروة الداجنة أسعار البط اليوم سعر كيلو الفراخ الدواجن الساسو كيلو البانيه أسعار الدواجن اليوم البانيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

لتحسين مستوى المعيشة.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة قبل شهر رمضان

موعد زيادة الإيجار القديم وتطبيق آلية انتهاء العقود والإخلاء الفوري

موعد زيادة الإيجار القديم وتطبيق آلية انتهاء العقود والإخلاء الفوري

موعد صرف الحد الأدنى للأجور بالزيادة الجديدة

7000 جنيه.. موعد صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالزيادة الجديدة

أمطار وبرد شديد.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا

أمطار وبرد شديد | الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا .. درجات الحرارة

الحد الأدنى للأجور

الساعة بـ 28 جنيه والحسابة بتحسب.. بشرى للعمالة المؤقتة

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجر

28 جنيهًا في الساعة.. مفاجأة سارة للعاملين بالقطاع الخاص بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

28 جنيهًا في الساعة.. مفاجأة للقطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

مشغولات ذهبية

آخر تحديث .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

ترشيحاتنا

الشاب الضحية بالغربية

الأسر والعائلات تحتشد أمام مستشفى المحلة بسبب مقـ.تل نجل صاحب محل مأكولات.. صور

طالب جامعة حلوان

قصة طالب جامعة حلوان.. أصيب داخل الحرم الجامعي بسبب التيك توك

المستشار خالد الشباسي

المؤبد لعصابة "بتمان المصري" للاتجار في المخدرات بـ 130 مليون جنيه

بالصور

ختام بطولة الجمهورية للملاكمة رجال .. صور

بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة
بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة
بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة

فيديو

أمينة خليل

رمضان 2025.. علاقات اجتماعية معقدة في برومو مسلسل لام شمسية

كائنات فضائية في مصر

كائنات فضائية في مصر؟.. أضواء غريبة تغزو سماء الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد