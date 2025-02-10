طقس اليوم.. استمرار الأجواء شديدة البرودة وأمطار مصحوبة برياح

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويكون حالة الطقس اليوم، يستمر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما خلال ساعات الليل، يظل الطقس اليوم، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10 درجات

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 6 درجات

جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجات