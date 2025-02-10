كولر يجهز علي معلول لمباراة الزمالك في الدوري

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تجهيز النادي الأهلي للاعبه علي معلول من أجل الدفع به في قائمة الفريق واحدة تلو الأخرى من أجل تجهيزه لمباراة الزمالك في الدوري.



قال الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":" هناك اتجاه لتواجد علي معلول بقائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة، حتى لو لم يستخدمه مارسيل كولر".

أضاف:" كولر ينسق في الوقت الحالي لعودة علي معلول رويدا رويدا، حتى يظهر في قائمة مباراة الزمالك في الدوري".

وأتم هاني حتحوت:" الأهلي لم يقيد علي معلول في قائمته الأفريقية، وتقرر تأجيل قيده إلى قرابة نهاية القيد الأفريقي ليحصل النادي على فرصة التروي والتأني في اتخاذ القرار".

