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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محكمة ترفض قرار إدارة ترامب وتمتنع عن إرسال 3 مهاجرين إلى جوانتانامو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

منعت محكمة فيدرالية الأحد إدارة الرئيس دونالد ترامب من إرسال ثلاثة مهاجرين فنزويليين محتجزين في نيو مكسيكو إلى قاعدة خليج جوانتانامو البحرية في كوبا كجزء من حملة الرئيس ضد الهجرة.

وقالت محامية الرجال الثلاثة جيسيكا فوسبرج، لوكالة "أسوشيتد برس" إن المعتقلين "ينطبق عليهم ملف أولئك الذين أعطتهم الإدارة الأولوية للاحتجاز في جوانتانامو"، مضيفة "لكنهم يواجهون اتهامات (ملفقة) تتعلق بالاتصال بعصابة ترين دي أراجوا".

وطلبت منظمات مدنية من محكمة مقاطعة أمريكية في نيو مكسيكو إصدار أمر قضائي مؤقت يمنع نقلهم، مضيفة أن "مجرد عدم اليقين الذي خلقته الحكومة حول توافر العملية القانونية والوصول إلى المحامين كافٍ للسماح بإصدار أمر قضائي متواضع".

وفي جلسة استماع قصيرة، أصدر القاضي كينيث جيه جونزاليس الأمر المؤقت، الذي عارضته الحكومة، بحسب ما أفادت به المحامية جيسيكا فوسبرج، لوكالة الأنباء الأمريكية.

وأضافت فوسبرج في حديثها للوكالة: "إنها خطة قصيرة الأمد. وسوف يتم إعادة النظر فيها وتوضيحها بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة".

وجاء تقديم هذه الدعوى كجزء من دعوى قضائية رفعها نيابة عن الرجال الثلاثة مركز الحقوق الدستورية، والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيو مكسيكو، ومركز لاس أمريكاس الاستشاري للمهاجرين.

ونشأت عصابة "ترين دي أراجوا" في سجن خارج عن القانون في ولاية أراجوا بوسط فنزويلا منذ أكثر من عقد من الزمان وتوسعت في السنوات الأخيرة مع فرار ملايين الفنزويليين اليائسين من حكم الرئيس نيكولاس مادورو وهجرتهم إلى أجزاء أخرى من أمريكا اللاتينية أو الولايات المتحدة.

ترامب جوانتانامو نيو مكسيكو

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