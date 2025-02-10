استقرار أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الإثنين، استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض، مع تفاوت طفيف في بعض الأصناف حسب العرض والطلب.. فيما يلي قائمة بأبرز الأسعار المتداولة:

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء: يتراوح سعر الكيلو بين 99 و93 جنيهًا.

الفراخ الحمراء (الساسو): يتراوح سعر الكيلو بين 97 و102 جنيهات.

الفراخ البلدي: يبلغ سعر الكيلو حوالي 123 جنيهًا.

البط: يبلغ سعر الكيلو حوالي 128 جنيهًا.

البانيه: يبلغ سعر الكيلو حوالي 233 جنيهًا.

الأوراك: يبلغ سعر الكيلو حوالي 124 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم

كرتونة البيض الأبيض: يتراوح سعرها بين 150 و153 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر: يتراوح سعرها بين 153 و155 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: يتراوح سعرها بين 140 و145 جنيهًا.



وتشهد محافظة الوادي الجديد استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض، حيث تُعد هذه السلع من الأساسيات الغذائية التي يعتمد عليها السكان بشكل كبير في حياتهم اليومية.

يُلاحظ أن أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد تتأثر بعوامل عدة، منها تكاليف النقل إلى المحافظة، كونها من المناطق النائية، بالإضافة إلى العرض والطلب الموسميين.