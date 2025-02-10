الخارجية الإيرانية: ملتزمون بأسلوب المفاوضات بكرامة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران تلتزم بأسلوب المفاوضات بكرامة، مبدية استعدادها للتعامل مع الأطراف التي تعترف بحقوق إيران القانونية في أي محادثات.

كما شدد على أن إيران ستبقى حازمة في مواجهة أي محاولات لفرض مطالب أو تحقيق أطماع عبر أساليب التهديد والترهيب والضغوط.

وأوضح المتحدث أن الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب تنتهج سياسة تنتهك القوانين الدولية وتتصرف دون مراعاة للموازين الحاكمة في العلاقات الدولية، وهو ما يضر بالاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد أن إيران تدرك تمامًا خطورة الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، وأنها لن تدخر جهدًا في اتخاذ كل ما يلزم لحماية مصالحها الوطنية وتعزيز أمنها واستقرارها.