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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يرسل برقية عزاء إلى نظيره الناميبي في وفاة سام نجوما

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء إلى الرئيس الناميبي "نانجولو مبومبا" في وفاة الرئيس الراحل "سام نجوما"، الرئيس الأول والمؤسس لجمهورية ناميبيا، الذي وافته المنية بعد سنوات من الكفاح من أجل وطنه والقارة الأفريقية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،/ أن الرئيس الناميبي الراحل ترك بصمات بارزة في تاريخ القارة ونضالها من أجل الحرية والاستقلال والازدهار لشعوبها.

كما أشار الرئيس إلى أن العلاقات والروابط التي جمعت بين مصر والرئيس الأسبق في كفاحه لتحرير بلاده تعتبر نموذجًا للتكاتف بين الأشقاء في جميع أنحاء القارة، وشاهداً على التزام مصر الثابت بدعم أشقائها في كافة أنحاء القارة، إيماناً بتاريخنا ومستقبلنا المشتركين.

وتمنى الرئيس لأسرة الرئيس الناميبي الراحل وللشعب الناميبي الشقيق الصبر والسلوان.

السيسي ناميبيا نانجولو مبومبا

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