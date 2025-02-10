أشهر مشروب فى رمضان.. طريقة تحضيره وفوائد "العرقسوس"

يعد العرقسوس من أشهر المشروبات الرمضانية في مصر وبعض الدول العربية حيث له قدرة كبيرة على منح الشعور بالارتواء ويلقب بقاهر العطش، ووفقا لما جاء في موقع WebMD نعرض لكم طريقة تحضير مشروب العرقسوس و فوائده الصحية..

طريقة عمل مشروب عرق السوس "العرقسوس" ..

المقادير:

-2 كوب من العرقسوس.

- كمية من الماء.

-ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة عمل مشروب عرق السوس "العرقسوس" ..

- نضع العرقسوس فى إناء و يضاف إليه بيكربونات الصوديوم.

- يضاف إليها الماء، ويترك جانباً لمدة لا تقل عن ساعتين.

- يتم تصفيته باستخدام قطعة من القماش النظيفة،

ويكون هناك وعاء تحتها ويتم إضافة الماء إلى العرقسوس

-مع الضغط عليه ليصفى في الوعاء أسفل القماشة.

- نضعه فى الثلاجة لمدة ساعة و يقدم بالهنا والشفا

فوائد مشروب عرق السوس "العرقسوس"..

- يساعدمشروب العرقسوس على علاج التقرحات التي تصيب المعدة والمريء، كما أنه يعمل على سير عملية الهضم بشكل جيد.

- يحافظ على صحة الكبد والتخلص من السموم التي تصيبه.

- يعد العرقسوس من فواتح الشهية القوية ويناسب المصابين بالنحافة.

- العرقسوس يساعد في الحفاظ على صحة القلب،

ويخفض نسبة الكوليسترول بالدم.

- يساعد على زيادة إفراز كرات الدم الحمراء.

- يساعد على تقوية الجهاز المناعى.

- يساهم في الوقاية من الأمراض السرطانيه المختلفة، لاحتوائه على مضادات الأكسدة القوية التى تهاجم الجذور الحرة.

- يسهم في التخلص من مشكلات الجهاز التنفسى ونزلات البرد والإنفلونزا والزكام والسعال.

- يساعد على التخلص من حالات الإحباط و الاكتئاب،وعلى النوم بشكل أفضل.

- يسهم في التخلص من مشكلات البشرة ومنها الحروق الناتجة عن أشعةالشمس.

- يساعد على التخلص من الإمساك ويريح القولون.