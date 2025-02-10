قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشئون النيابية يعلق على رفض النواب وجوب تسجيل أقوال الأطفال المجنى عليهم
التوقيع مجانا .. صفقة أهلاوية تشعل صراعًا بين الزمالك وبيراميدز
بلاش نزهّق الناس بالروتين | جولة مفاجئة لـ وزيرة التنمية المحلية لـ حي الأزبكية ..صور
طارق فهمي: مصر تقف حائط صد أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي الخبيثة
روسيا: إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بالأسلحة الحديثة جعل واشنطن طرفا بالصراع
وصول شهيرة وأبنائها إلى مسجد الحصرى لتشييع جنازة شقيقها .. صور
تحذير عاجل .. صفحات مجهولة تفبرك فيديوهات لـ حسام موافي للترويج لمنتجات طبية
عبدالمحسن سلامة يترشح على منصب نقيب الصحفيين
صراع بين الزمالك وبيراميدز على نجم الأهلي في صفقة انتقال حر
24 فبراير.. موعد الحكم على البلوجر روكي أحمد المتهمة بتسهيل الدعـ.ارة
ممّن يريد شراء غزة؟ ردود فعل الفلسطينيين على تصريحات ترامب
احسب مرتبك بعد قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أشهر مشروب فى رمضان.. طريقة تحضيره وفوائد "العرقسوس"

اشهر مشروب فى رمضان |طريقة تحضيره وفوائد "العرقسوس"
اشهر مشروب فى رمضان |طريقة تحضيره وفوائد "العرقسوس"
رنا عصمت

يعد العرقسوس من أشهر المشروبات الرمضانية في مصر وبعض الدول العربية حيث له قدرة كبيرة على منح الشعور بالارتواء ويلقب بقاهر العطش، ووفقا لما جاء في موقع WebMD نعرض لكم طريقة تحضير مشروب العرقسوس و فوائده الصحية..

عرق السوس.. مشروب رمضاني تناوله نابليون على فراش الموت ووزّعه الإسكندر على جنوده | أسلوب حياة | الجزيرة نت

طريقة عمل مشروب عرق السوس "العرقسوس" ..

المقادير:

-2 كوب من العرقسوس.

- كمية من الماء.

-ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة عمل مشروب عرق السوس "العرقسوس" ..

- نضع العرقسوس فى إناء و يضاف إليه بيكربونات الصوديوم.

- يضاف إليها الماء، ويترك جانباً لمدة لا تقل عن ساعتين.

- يتم تصفيته باستخدام قطعة من القماش النظيفة،

ويكون هناك وعاء تحتها ويتم إضافة الماء إلى العرقسوس

-مع الضغط عليه ليصفى في الوعاء أسفل القماشة.

- نضعه فى الثلاجة لمدة ساعة و يقدم بالهنا والشفا 

مكون يضاف إلى مشروب العرقسوس برمضان.. «هيخلي الطعم في حتة تانية» - منوعات - الوطن

فوائد مشروب عرق السوس "العرقسوس"..

- يساعدمشروب العرقسوس على علاج  التقرحات التي تصيب المعدة والمريء، كما أنه يعمل على سير عملية الهضم بشكل جيد.

- يحافظ على صحة الكبد والتخلص من السموم التي تصيبه.

- يعد العرقسوس من فواتح الشهية القوية ويناسب  المصابين بالنحافة.

- العرقسوس يساعد في الحفاظ على صحة القلب،

ويخفض نسبة  الكوليسترول بالدم.

- يساعد على زيادة إفراز كرات الدم الحمراء.

- يساعد على تقوية الجهاز المناعى.

- يساهم في الوقاية من الأمراض السرطانيه المختلفة، لاحتوائه على مضادات الأكسدة القوية التى تهاجم الجذور الحرة.

- يسهم في التخلص من مشكلات الجهاز التنفسى ونزلات  البرد والإنفلونزا والزكام والسعال.

- يساعد على التخلص من حالات الإحباط و الاكتئاب،وعلى النوم بشكل أفضل.

- يسهم في التخلص من مشكلات البشرة ومنها الحروق الناتجة عن أشعةالشمس.

- يساعد على التخلص من الإمساك ويريح القولون.

فوائد العرقسوس اشهر مشروب فى رمضان طريقة تحضيره وفوائد العرقسوس طريقة تحضيره وفوائد العرقسوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة ووقف عمل البنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

وزير التربية والتعليم

هل تقرر رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان؟ توضيح عاجل الآن

الاغتسال

حكم تأخير الغسل من الجنابة بسبب برودة الجو

من ينام بعد الفجر

ماذا يحدث لمن ينام بعد صلاة الفجر.. لا تفعلها لـ10 أسباب

مشغولات ذهبية

استقرار أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

حالة الطقس

تأثير المنخفض الجوي مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

الوضوء

هل يجوز المسح على الملابس عند الوضوء لأن جسمي لا يتحمل البرد؟

زيزو

مفاجأة في عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد زيزو

ترشيحاتنا

الشحات وزوجته

حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد زوجته

عصام سراج الدين

عصام سراج الدين رئيسا للقطاع التجاري باتحاد الكرة

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد

قبل موقعة السيتي.. أنشيلوتي يلجأ إلى "الجوكر" لحل أزمة ريال مدريد

بالصور

أشهر مشروب فى رمضان.. طريقة تحضيره وفوائد "العرقسوس"

اشهر مشروب فى رمضان |طريقة تحضيره وفوائد "العرقسوس"
اشهر مشروب فى رمضان |طريقة تحضيره وفوائد "العرقسوس"
اشهر مشروب فى رمضان |طريقة تحضيره وفوائد "العرقسوس"

وصفة طبيعية للتخلص من رائحة العرق

وصفة طبيعية للتخلص من رائحة العرق..
وصفة طبيعية للتخلص من رائحة العرق..
وصفة طبيعية للتخلص من رائحة العرق..

زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن لقائه مع مستر بيست

زاهي حواس
زاهي حواس
زاهي حواس

هيفاء وهبى تثير الجدل بفستان جريء.. شاهد

هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى

فيديو

انجي مراد

تنبأت برحيلها قبل أيام.. قصة وفـــاة فنانة شهيرة بعد وضع مولودها

مستر بيست

100 ساعة داخل الأهرامات.. مستر بيست يبهر العالم من داخل الهرم

أحمد حلمي - تامر أمين

تامر أمين يوجه رسالة لـ أحمد حلمي بعد الفيديو المثير للجدل.. ماذا قال؟

وفاة كريم أغاخان

كريم أغاخان.. اختار أسوان مثواه الأخير ورحل بعد رحلة حافلة بالإنجازات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد