وصول شهيرة وأبنائها إلى مسجد الحصرى لتشييع جنازة شقيقها .. صور

بدأ منذ قليل تشييع جثمان شقيق الفنانة شهيرة، من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر ، بحضور الفنانة وأبنائها رانيا وعمرو محمود ياسين.

أعلن الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، وفاة خاله (شقيق الفنانة شهيرة)، امس الأحد 9 فبراير، وكشف تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتب عمرو محمود ياسين، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي بخالص الحزن والأسى وفاة خالي الحبيب الغالي وحيد حمدى .. الذي وافته المنية. ستشيع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.. العزاء يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025 في جامع الحامدية الشاذلية.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

الفنانة شهيرة

تخرجت شهيرة من معهد الفنون ‏المسرحية، وبدأت علاقة شهيرة بالفن عندما كانت تدرس في الصف الأول الإعدادي، حيث تم اختيارها لتشارك في مسرحية بعنوان "أم جلال" التي تقدمها فرقة المدرسة بمناسبة انتهاء العام الدراسي، ولكن تعرضت بطلة المسرحية لوعكة صحية شديدة خلال أحداث المسرحية، وبعد إلحاح شديد منها وافق أساتذتها على إسناد الدور لها وإذا بها تتألق وتصبح نجمة العرض المسرحي، مما أهلها أيضا لكي تصبح بطلة العروض المسرحية بالمدرسة.

التحقت شهيرة ، عقب حصولها على الثانوية العامة بمعهد الفنون المسرحية بالقاهرة، مع الالتحاق أيضا بكلية الحقوق لإرضاء والدها الذي رغم عشقه للفن إلا أنه رفض أن تتجه ابنته لهذا المجال.

اجتازت "شهيرة" اختبارات القبول بالمعهد وحصلت على المركز الأول على مستوى البنات، وفي العام الأول لالتحاقها بمعهد الفنون المسرحية كانت الانطلاقة الأولى لها في عالم الفن، حيث شاركت في الفيلم السينمائي "صور ممنوعة" للمخرج مدكور ثابت، والذي التقت من خلاله مع الفنان محمود ياسين وتوطدت علاقتهما وقررا الزواج.

توالت الأعمال الناجحة للفنانة المعتزلة خاصةً عقب تفرغها للمعهد وتركها لكلية الحقوق، حيث قدمت عددا من الأفلام المتميزة من أبرزها "وضاع العمر يا ولدي" و"سؤال في الحب" و"شقة في وسط البلد" و"الرجل الذي عطس" و"عودة الهارب"، من أهم مسلسلاتها الدرامية "الكهف" و"الوهم والحب" و"الزوجة آخر من يعلم".