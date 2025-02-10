24 فبراير.. موعد الحكم على البلوجر روكي أحمد المتهمة بتسهيل الدعـ.ارة

قررت المحكمة الاقتصادية حجز الحكم على البلوجر روكي أحمد، في اتهامها بتسهيل ممارسة الدعارة لجلسة 24 فبراير للحكم.



وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل البلوجر روكي أحمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الأول بكفالة مالية.

وواجهت جهات التحقيق، المتهمة بفيديو مثير وهي تلتقط صورا خاصة بالمايوه داخل الحمام، حيث عقبت المتهمة على الفيديو قائلة:" ده فيديو خاص بيه ومحدش شافه وانا منشرتهوش على الفيسبوك".

واصطحبت الأجهزة الأمنية، المكلفة بتأمين ترحيلات المتهمين بمحكمة القاهرة الجديدة، البلوجر روكي أحمد المتهمة بتسهيل الدعارة إلى قسم شرطة التجمع الأول.

ودخلت البلوجر روكي أحمد، في حالة انهيار بعد صدور قرار النيابة العامة حبسها لاتهامها بتسهيل ممارسة الدعارة.

وقالت البلوجر روكي أحمد، صاحبة حساب روكي احمد، المتهمة بتسهيل الدعارة في التجمع الاول، أنها تقوم بعمل فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منذ 6 سنوات.

وأكدت، المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها ليس مفعلة خاصية الأرباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكده، أنها كانت تعمل في مجال ميكب ارتست، وبعدها تركتها وعملت على نشر الفيديوهات عبر الانترنت.

وأوضحت، أمام جهات التحقيق، أنها لم تفعل خاصية الأرباح على الفيس بوك، ولكن في الفترة الأخيرة فعل منصة التيك توك خاصية الأرباح بدون رغبتي وتحصلت على مبلغ 2000 جنيه، موضحة، لم اقوم بسحب المبلغ حتى الآن.

ولجئ محامي روكي احمد، أمام جهات التحقيق إلى مادة القانون لابطال التحريات وهي عدم وجود ظابطه أو سيدة لتفتيش موكلته أثناء ضبطها وقيام ضابط التحريات بتفتيشها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن اقوال البلوجر روكي احمد أثناء تفريغ الفيديوهات محل الواقعة، حيث واجهتها النيابة بفيديو تشير إلى أحد المعجبين بلفظ خارج، أثناء بثها فيديو عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك.

وأوضحت التحقيقات، أن البلوجر روكي احمد، قالت لأحد المعجبين على الصفحة،لفظا خارجا.



وقررت جهات التحقيق، استدعاء ضابط التحريات في واقعة ضبط البلوجر روكي أحمد صاحبة حساب روكي أحمد، لسؤاله عن تفاصيل واقعة اتهامها بتسهيل الدعارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض جني الأرباح وزيادة نسبة المشاهدة.

ووجهت النيابة للمتهمة روكي احمد تهمة جديدة تسهيل الدعارة، حيث أنكرت أمام جهات التحقيق التهم الموجهة لها من قبل النيابة العامة نافية تلك الاتهام جملة وتفصيلا.

وكشفت التحقيقات الأولية مع البلوجر روكي أحمد، أنها كانت تبث مقاطع مثيرة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث واجهتها النيابة بفيديوهات من 2019 وهي تظهر مفاتنها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر روكي أحمد صاحبة حساب روكي أحمد، على تطبيق التيك توك، لاتهامها ببثه فيديوهات خادشة للحياء لجلب مشاهدات ونسب أرباح غير مشروعة.

مقدم البلاغ ضد روكي أحمد

وقال، مقدم البلاغ ضد البلوجر روكي أحمد انها تعمدت نشر الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تثير الغرائز والشهوات لدي الشباب وأنها قامت بارتداء ملابس تظهر مفاتن جسدها من أجل تحقيق الأرباح.

وأضاف، أنه اتهم فتاة التيك التوك بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والفجور بنشر فيديوهات وصور بها إيحاءات منافية للآداب العامة، وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني لارتكاب تلك الجرائم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن قيام البلوجر روكي أحمد صاحبة حساب روكي أحمد على التيك توك، ببث فيديوهات خادشة للحياء لجلب مشاهدات ونسب أرباح غير مشروعة.

تفاصيل ضبط البلوجر روكي أحمد

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بأن روكي أحمد تدعى رقية الصافي، في العقد الثالث من العمر، ولديها حساب على تيك توك باسم روكي أحمد تقوم من خلالها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء تحرض على الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقاطع فيديو خادشة وتحرض على الفسق والفجور، ونجحت مأموريات أمنية في ضبطها في نطاق القاهرة الجديدة، وذلك لاتهامها بالفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على التيك توكر روكي أحمد لنشرها فيديوهات المخلة بالقاهرة الجديدة، وتبين أنها متهمة بعرض صور ومقاطع فيديو تتضمن ايحاءات خادشة للحياء وتحرض على الفسق والفجور.