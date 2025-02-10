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منخفض جوي يؤثر على البلاد.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منخفض جوي يؤثر على البلاد.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدًا

منخفض جوي يؤثر على البلاد.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدًا
منخفض جوي يؤثر على البلاد.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدًا
عبد العزيز جمال

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء 11 فبراير 2025، طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فتكون الأجواء شديدة البرودة على مختلف المناطق.

خريطة سقوط الأمطار

تشير توقعات الأرصاد إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بينما تزداد احتمالية سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، حيث تكون خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

منخفض جوي يؤثر على البلاد.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدًا 

حالة البحرين

  • البحر الأحمر: معتدل، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر.
  • البحر المتوسط: معتدل، مع ارتفاع أمواج بين 1.5 و2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على المحافظات المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 17 درجة، الصغرى 11 درجة.
  • الإسكندرية: العظمى 17 درجة، الصغرى 11 درجة.
  • مطروح: العظمى 16 درجة، الصغرى 11 درجة.
  • سوهاج: العظمى 19 درجة، الصغرى 8 درجات.
  • قنا: العظمى 22 درجة، الصغرى 9 درجات.
  • أسوان: العظمى 22 درجة، الصغرى 10 درجات.

وتوصي هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر، مع توخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض درجات الحرارة وفرص تساقط الأمطار في بعض المناطق.

منخفض جوي يؤثر على البلاد

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر حاليًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في عدة مناطق.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا المنخفض الجوي يتسبب في سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث تكون خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات الساحل الشمالي وشمال الوجه البحري، بينما تمتد بشكل خفيف إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتكون على فترات متقطعة.

وأشار إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حتى يوم الأربعاء المقبل، لافتًا إلى أن العظمى على القاهرة تتراوح ما بين 16 و17 درجة مئوية خلال هذه الفترة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار خاصة على محافظات السواحل الشمالية.

وأكد أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة نهارًا على أغلب المحافظات، في حين تصبح الأجواء شديدة البرودة ليلًا، خاصة في المناطق الصحراوية، مشيرًا إلى أن بداية الأسبوع المقبل ستشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار

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