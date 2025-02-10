حرمان 300 ألف من الوصول لأعمالهم داخل الخط الأخضر بفلسطين .. بيان رسمي

قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إنه في ظل المخططات الأخيرة والتي آخرها تصريح الرئيس الأمريكي الهادف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسرا وتشتيتهم في أنحاء العالم، بعد خمسة عشر شهرا من التدمير والقتل في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها زهاء 70 ألف شهيد و150 ألف جريح، وتدمير البنى التحتية من مشافي ومدارس وشوارع ومساجد وكنائس، وفرض حصار تجويعي، إضافة إلى استهداف محافظات شمال الضفة، من تدمير وإغلاق ونصب الحواجز والبوابات، واستمرار حرمان قرابة 300 ألف عامل من الوصول لأعمالهم داخل الخط الأخضر، فإن المؤشرات كلها تقود إلى استمرار استهداف شعبنا.

وأضاف الاتحاد، فى بيان، أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ينظر لتلك المخططات بأنها مؤامرة بكل تفاصيلها، ويكشف النية المبيتة لإفراغ غزة من سكانها، ثم توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق هدف التطبيع لاحقا مع الدول العربية.

وأمام هذه المخططات فإن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يؤكد على ما يلي: