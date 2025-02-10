اتحاد طلاب عين شمس ينظم برامج تدريبية تعليمية

انطلقت فعاليات البرامج التدريبية التعليمية التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب – اللجنة العلمية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الاعمال (ASU-I Hub )

وجاءت أولى الدورات لأكثر من ثلاثين طالب وطالبة في مجالات تطوير تطبيقات الموبايل (Mobile Applications) أساسيات التعامل مع الكهرباء (Fundamentals of Electricity)

يذكر أن الدورات التدريبية التي تقام لمدة ثلاثة أسابيع ويعقبها اختبار للتحقق من مدى استفادة الطلاب تُعقَد في المجالات التالية

‏ Future Skills Bootcamp



تطوير تطبيقات الموبايل (Mobile Applications) 📱



أساسيات التعامل مع الكهرباء (Fundamentals of Electricity) ⚡



الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing) 🖨



الهندسة العكسية باستخدام الماسح ثلاثي الأبعاد (Reverse Engineering with 3D Scanner)



تصنيع الأجزاء ثلاثية الأبعاد باستخدام CNC Milling Machine

جدير بالذكر ان هذه الدورات والتي من شأنها صقل مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم العلمية تقدم بالكامل على نفقة ميزانية اتحاد طلاب الجامعة بدون اي تحمل من الطالب وذلك بمركز الإبتكار وريادة الأعمال ( ASU-I Hub )