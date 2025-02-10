وداعا استمارة 6.. خبر سار من وزير العمل بشأن القانون الجديد

زف محمد جبران، وزير العمل، بشرة سارة إلى العمال المصريين بشأن بنود قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن القانون في طريقه إلى المناقشة في مجلس النواب.



وقال "جبران" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إن قانون العمل الجديد يقضي على كل ما يتعلق بالسخرة والتحرش وينظم أحوال العمال غير المنتظمة.



وأضاف " في القريب العاجل سيكون هناك بشرى والرئيس في عيد العمال السابق أصدر توجيهاته بضرورة أن يخرج القانون للنور وكل الوزراء شاركوا في قانون العمل حتى يكون متوافق مع المعايير الدولية وحقوق العمال".



وأشار إلى أن القانون سوف يحقق العلاقة المتوازنة ويخلق بيئة للاستثمار جيدة حتى يكون هناك قانون واضح، متابعًا "استمارة 6 مش هتكون موجودة وفي في حالة الاستقالة يتم تحريرها داخل مكاتب العمل ومديرياته".