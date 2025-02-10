اتحاد العمال: إقرار علاوة دورية تضاف للراتب الأساسي بقانون العمل

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، انه مع إتخاذ قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 7000 جنيه، سيتم إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيه، والتي تضاف للراتب الأساسي وفقا لقانون العمل.

وقال مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “أم بي سي مصر 2”، أنه لأول مرة تحديد أجر الساعة في العمل المؤقت بحد أدنى 28 جنيها، مؤكدا أن زيادة المرتبات ستكون ببداية مارس، دون إستثناءات.

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، أنه نناشد الحكومة بصرف بعض المنح لصاحب العمال حتى يتمكن من صرف الحد الأدنى للأجور للعمال، إضافة إلى وجود صندوق الطوارئ الذي يساعد الشركات المتعثرة على صرف رواتب العمال لفترة 6 شهور، شريطة تعافي صاحب العمل.