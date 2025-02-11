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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ون بلس و ووتش 3 .. ساعة ذكية ببطارية مذهلة وتصميم فاخر تنافس الكبار

ووتش 3
ووتش 3
احمد الشريف

أعلنت شركة ون بلس رسميًا عن ساعتها الذكية الجديدة OnePlus Watch 3، التي تأتي بتحديثات كبيرة في الأداء والتصميم، مع تركيز خاص على إطالة عمر البطارية.

ومن المقرر إطلاق الساعة في 18 فبراير 2024 في أسواق الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، ما يجعلها واحدة من أكثر الساعات المنتظرة هذا العام.

بطارية تدوم حتى 5 أيام: قفزة نوعية في الأداء

تعد عمر البطارية الطويل من أبرز مزايا OnePlus Watch 3، حيث تتفوق على الجيل السابق، الذي كان يدوم حتى 100 ساعة، بزيادة تصل إلى 120 ساعة (5 أيام) من الاستخدام المتواصل. 

ويعود الفضل في ذلك إلى نظام التشغيل الهجين الذي يجمع بين Wear OS ونظام تشغيل خاص بوضع الطاقة المنخفضة، إضافة إلى اعتماد شريحتين لمعالجة البيانات، Snapdragon W5 للأداء القوي وتشغيل التطبيقات المتقدمة، BES2800 MCU لإدارة المهام ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة بكفاءة.

كما زادت سعة البطارية الفعلية من 500 مللي أمبير إلى 631 مللي أمبير، مما يعزز قدرتها على العمل لفترات أطول دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر.

تصميم فاخر بمواد متينة

تأتي OnePlus Watch 3 بتصميم راقٍ يجمع بين الأناقة والصلابة، حيث تم تصنيع الإطار من سبائك التيتانيوم مع طبقة PVD المتينة، بينما تم تصميم الهيكل الخارجي من الفولاذ المقاوم للصدأ. وستتوفر الساعة بلونين مميزينK لون الزمرد (Emerald)K لون الأوبسيديان (Obsidian).

كما شهدت الساعة تحسينًا في التفاعل مع الواجهة بفضل التاج الدوار (Rotating Crown)، الذي يتيح تنقلًا سلسًا بين القوائم والخيارات، ليعزز من تجربة المستخدم بشكل كبير مقارنة بالجيل السابق.

 

مزايا إضافية وتحسينات في تتبع الصحة والنوم

رغم أن المواصفات الكاملة لم تُكشف رسميًا بعد، إلا أن ون بلس أكدت أنها حسّنت دقة تتبع النوم، ما يعني مراقبة أكثر دقة لأنماط النوم وتحليل أعمق لجودة الراحة الليلية.

كما يُتوقع أن تضم الساعة مجموعة واسعة من مستشعرات تتبع اللياقة والصحة، مثل، مستشعر معدل ضربات القلب، مراقبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، تتبع، النشاط البدني والتمارين الرياضية، مراقبة مستويات التوتر.

 

عروض حصرية وخصومات قبل الإطلاق

رغم عدم الكشف عن السعر الرسمي بعد، إلا أن OnePlus توفر عرضًا ترويجيًا يتيح للمستخدمين خصمًا بقيمة 30 دولارًا عند التسجيل بالبريد الإلكتروني عبر موقع الشركة قبل 18 فبراير. 

كما يمكن للمشاركين في هذا العرض الدخول في سحب للفوز بجهاز OnePlus Pad 2 أو سماعات OnePlus Buds Pro 3 مجانًا.

هل تكون OnePlus Watch 3 منافسًا قويًا لساعات آبل وسامسونج؟

بفضل عمر البطارية المحسن، والتصميم الفاخر، وواجهة الاستخدام الأكثر سلاسة، تبدو OnePlus Watch 3 مرشحة لمنافسة الساعات الذكية الرائدة مثل Apple Watch Series 9 وSamsung Galaxy Watch 6. 

ومع اقتراب موعد الإطلاق، ستكشف المزيد من التفاصيل حول السعر النهائي والمواصفات الدقيقة، ما سيحدد مدى قدرتها على فرض نفسها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء.

ون بلس شركة ون بلس OnePlus Watch 3

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