صابرين: دوري في مسلسل أم كلثوم أيقونة أدواري.. والست فيها شيء لله

علّقت الفنانة صابرين على تكريم الهيئة الوطنية للإعلام لها عن دورها في مسلسل "أم كلثوم" بعد مرور 25 عامًا على عرضه، قائلة:"هذا العمل هو أيقونة أدواري، وهذا التكريم بعد ربع قرن يؤكد لي قناعتي بأن السيدة أم كلثوم كان فيها شيء لله."

وخلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، قالت:"بعد مرور 25 عامًا على رحيلها، تم تقديم مسلسل عن حياتها، والآن بعد 25 عامًا أخرى من عرض العمل، يأتي هذا التكريم الجديد... إنه تكريم استثنائي."



أضافت:"كان تكريمًا عظيمًا، خاصة أنه جاء من "ماسبيرو". عندما دخلت مبنى ماسبيرو، شعرت بدموعي تترقرق وعيني تدمع، كما أن ضربات قلبي تسارعت، لأن لهذا المكان قيمة كبيرة عندي. في ماسبيرو قدّمت هذا العمل، ومن قبله فوازير رمضان، وكانت لي فيه رحلة طويلة جدًا."



وأردفت:"تذكرت كل ما مررت به، كل استوديو، كل زاوية، كل الزملاء الذين عاشوا هنا ومن رحلوا، وكل العظماء الذين قدموا أعمالًا خالدة في هذا المبنى، وشعرت أن التكريم لم يكن لمسلسل "أم كلثوم" فقط، بل لمرحلة عمرية كبيرة من حياتي ومسيرتي الفنية."



أكدت صابرين أن التلفزيون المصري له مكانة خاصة في قلبها، مشيرة إلى ما قاله الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حول إعادة إحياء ماسبيرو ووضع شعاره على برج القاهرة، وعلّقت على ذلك بقولها:"وقتها شعرت بمشاعر مختلفة، وكنت أصفّق طوال الاحتفال، لأن هذا المكان يحمل تاريخًا عظيمًا."



اختتمت حديثها قائلة:"ما تعلمته من أم كلثوم هو: ماذا قدّمتُ لبلدي؟ هذا هو الفارق الحقيقي بين فنان وآخر. أم كلثوم قدّمت كل شيء لمصر، ولهذا سيبقى هذا المسلسل درّة أعمالي في مجال السيرة الذاتية."



وعن تقديم منى ذكي لشخصية أم كلثوم في فيلم فيلم «الست» بطولة منى زكي ومحمد فراج وتامر نبيل وعمرو سعد وأحمد داود وإخراج مروان حامد علقت قائلة : " أتوقع لها النجاح لان منى زكي متميزة والمخرج مروان حامد واعي ومتميز كما أن الانتاج سيكون ضخماً وسيشهد فارق كبير مقارنة بالمسلسل عام 1998 من ناحية التقدم في الادوات الفنية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأتوقع أنه سيتم تناولها من جوانب أخرى "



أتمت : " أم كلثوم فنانة باقية وبعد 25 سنة أخرى سيظهر فنانة أخرى غير منى زكي وسوف تقدمها مجدداً لانها ستبقى هرم رابع "