ترامب: إنهاء "حماية المستهلك المالي" هدف أساسي للقضاء على الهدر والفساد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هدفه هو "القضاء التام" على مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، وهي وكالة فدرالية طالما انتقدها بشدة.

وخلال رده على سؤال أحد الصحفيين عمّا إذا كان يسعى إلى "إلغاء الوكالة بالكامل"، أجاب ترامب سريعًا: "نعم"، مضيفًا: "لأننا نحاول التخلص من الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام".

وزعم ترامب أيضًا أن المكتب أُنشئ بنيَّة سيئة، قائلاً: "كان من المهم جدًا التخلص منه، لأنه كان يمثل هدرًا أيضًا. أعني، أولًا، كانت مجموعة سيئة تديره، لكنه كان أيضًا مضيعة للموارد".

وجاءت تصريحاته في إطار معارضته المستمرة لدور المكتب في حماية المستهلكين.

وتلقى موظفو مكتب حماية المستهلك المالي، بعد ظهر الأحد، إشعارًا مفاجئًا يفيد بإغلاق المقر الرئيسي للوكالة في واشنطن العاصمة طوال الأسبوع، وفقًا لما ذكرته شبكة CNN.

وفي رسالة بريد إلكتروني حصلت عليها الشبكة، وجّه آدم مارتينيز، المدير التنفيذي للمكتب، جميع الموظفين والمقاولين في واشنطن إلى "العمل عن بُعد، ما لم يُطلب منهم خلاف ذلك من قبل المدير المؤقت أو من ينوب عنه". ولم تتضمن الرسالة أي تفسير للإغلاق المفاجئ.