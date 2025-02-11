فتح النار على القضاء .. ترامب: القضاة لا يجب أن يديروا البلاد

وسّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، انتقاداته للنظام القضائي، مهاجمًا القضاة لكونهم – على حد وصفه – "يريدون إملاء كيفية إدارة البلاد".

وقال ترامب خلال مقابلة إذاعية مع المذيع مارك ليفين مساء الاثنين: "القضاة يجب أن يحكموا، لا أن يملوا على الناس ما يجب فعله".

وفي حديثه، انتقد ترامب ولايتي كاليفورنيا ونيويورك، مشيرًا إلى محاولات تهدف إلى ما وصفه بـ"تحصين تلك الولايات ضد ترامب"، معتبرًا أن تلك الجهود تجعل "الرغبة في تقديم المساعدة أمرًا صعبًا".

وأضاف: “الفساد في النظام القضائي في نيويورك لا يُصدق”، مشيرًا إلى أن ما يحدث في المحاكم هناك، "خاصةً معي ومع آخرين، لا يمكن السماح باستمراره".

وتابع: "ترغب في مساعدة المدن الكبرى والمناطق الداخلية والولايات التي تُدار بشكل كارثي، لكن هذا يجعل الأمر صعبًا حقًا، خاصةً عندما تكون ضحية لعمليات احتيال ضخمة".

وتواجه إدارة ترامب طعنات قضائية متزايدة ضد خططها لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك إغلاق وكالات وعروض "شراء" عقود آلاف الموظفين الفيدراليين.

ورغم ذلك، أعرب بعض كبار مستشاري ترامب عن شكوكهم حول مدى قدرة المحاكم على تقييد قرارات الرئيس.