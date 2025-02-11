فرج عامر عن عقوبات سموحة: فوضت أمري إلى الله

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة ،إنه لا يملك التعليق على العقوبات التي تعرض لها فريقه في الجولة 12 من الدوري .

أضاف فرج عامر خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" سلمت أمري لله في العقوبات ولا أملك إلا أن أكون راضيا".

وواصل:" تعرضنا للظلم في مباراة بيراميدز وكنا أفضل منهم، موضحا أن اتحاد الكرة لم يرد على شكوانا ،قائلا: المفروض أننا مثل أندية الدوري ونحن كمية مهملة".

تابع:" نأمل أن يكون أوسكار إضافة للتحكيم المصري ويجب على الجميع مساعدته لتطوير الكرة المصرية".

واختتم:" لم تفاوض علي معلول لاعب الأهلي لاننا لا نستطيع تحمل راتبه ولكنه لاعب كبير وإضافة لأي فريق".

وكان سموحة تعرض لعقوبات أبرزها منع أحمد سامي المدير الفني لسموحة من مرافقة الفريق 3 مباريات مع غرامة 20,000 جنيه لمحاولة الاعتداء على الحكم بعد المباراة.

وغرامة 5,000 جنيه على الجهاز الفني لسموحة بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.