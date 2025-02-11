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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ملك زاهر تكشف أسرار فقدان وزنها: شربت الماء فقط لمدة شهر

ملك زاهر تكشف أسرار فقدان وزنها: شربت الماء فقط لمدة شهر!
ملك زاهر تكشف أسرار فقدان وزنها: شربت الماء فقط لمدة شهر!
أسماء عبد الحفيظ

في تصريحات صريحة ومؤثرة، كشفت الفنانة الشابة ملك زاهر عن أسرار فقدان وزنها بشكل مفاجئ، خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يُعرض على قناة CBC، تحدثت ملك بجرأة عن تفاصيل تجربتها مع فقدان الوزن، والتي تضمنت فترة صعبة من حياتها عانت خلالها من الاكتئاب، مما أثر بشكل كبير على عاداتها الغذائية.

الاكتئاب كان نقطة تحول فى حياة ملك زاهر

 

بدأت ملك حديثها بقولها إنها مرت بفترة عصيبة شعرت فيها بالاكتئاب، ما أثر سلبًا على حالتها النفسية والجسدية، وأضافت: كنت في حالة نفسية سيئة جدًا، ووصلت لمرحلة إني ما كنتش باكل خالص، وكنت بأعتمد على شرب المياه بس لمدة شهر تقريبًا، وأوضحت أن هذه التجربة لم تكن عن قصد أو ضمن نظام غذائي معين، بل جاءت كنتيجة طبيعية للحالة النفسية التي كانت تمر بها.

فقدان الوزن المفاجئ

ملك زاهر

تحدثت ملك عن أن الامتناع عن الطعام والاكتفاء بشرب المياه فقط أدى إلى فقدان وزنها بشكل ملحوظ، لكنها أكدت أن ذلك لم يكن خطة مسبقة أو طريقة صحية لفقدان الوزن، بل كان بسبب الظروف النفسية التي عاشتها، وأشارت إلى أن شرب المياه بكميات كبيرة ساعدها على الاستمرار في تلك الفترة، لكنها شددت على أن هذا ليس أسلوبًا ينصح به لأي شخص.

رسالة ملك زاهر: الصحة النفسية أولاً

عبرت ملك عن أهمية الاهتمام بالصحة النفسية وتأثيرها الكبير على الصحة الجسدية، وقالت: الاكتئاب مش مجرد شعور حزين، هو حالة بتأثر على كل حاجة في حياتك، حتى جسمك وصحتك، وأضافت أنها تمكنت بعد ذلك من تجاوز تلك المرحلة الصعبة بفضل دعم عائلتها ومساعدة المتخصصين.

ردود أفعال الجمهور

أثارت تصريحات ملك زاهر تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد من المتابعين عن إعجابهم بشجاعتها في مشاركة تفاصيل هذه التجربة الصعبة، كما أشاد البعض بقدرتها على التغلب على الاكتئاب والعودة لحياتها الطبيعية.

ملك زاهر: رمز القوة والشفافية

تعكس قصة ملك زاهر رسالة مهمة لكل من يعاني من الاكتئاب أو التحديات النفسية، بأن العلاج والدعم يمكنهما تغيير الأمور للأفضل، وعلى الرغم من الصعوبات التي مرت بها، أظهرت ملك أنها قادرة على مواجهة التحديات والخروج منها أقوى.

في نهاية اللقاء، أكدت ملك أنها الآن في حالة أفضل، حيث تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا وتهتم بصحتها بشكل أكبر.

 وشددت على أهمية التحدث عن الصحة النفسية وطلب المساعدة عند الحاجة، لأن الصحة النفسية هي الأساس لحياة سليمة وسعيدة.

ملك زاهر الاكتئاب الفنانة الشابة ملك زاهر الاكتئاب كان نقطة تحول الصحة النفسية أولاً الاكتئاب كان نقطة تحول فى حياة ملك زاهر

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