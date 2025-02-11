عيون لا تنام.. ضربة أمنية معقدة لتصفية عنصر إجرامي خطير ببورسعيد

عيون ساهرة لا تنام لحماية كل شبر في الوطن .. ضربة أمنية معقدة تكرس النجاح والتعاون بين مديرية أمن بورسعيد ومديرية أمن الدقهلية، حيث نجحت رجال الداخلية فى تحديد موقع تواجد عنصر إجرامي مطلوب للعدالة فى قضايا سلاح ومخدرات ومقاومة سلطات وسرقة بالإكاره وإثارة أعمال شغب وتم تصفيته بعد محاولته مواجهة القوات.

وقالت الوزارة فى بيانها إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية، فقد حددت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية مكان إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق إتهامه فى عدد من الجنايات أبرزها "سرقه بالإكراه - مخدرات – مقاومة سلطات - سلاح بدون ترخيص"، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن فى جنايتى "مخدرات" مقيم بالمنزلة بمحافظة الدقهلية بدائرة قسم أول بورسعيد.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته بندقية آلية وطبنجة وعدد من الطلقات وكمية من المواد المخدرة المتنوعة هيدرو وحشيش.