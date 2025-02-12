والدة إنجي مراد تكشف سبباً صـادماً وراء وفاة نجلتها وجنينها|فيديوجراف

شهد الوسط الفني السوري حالة من الحزن الشديد بعد وفاة الفنانة إنجي مراد، يوم الأحد 10 فبراير، أثناء ولادتها، حيث فارقت الحياة بسبب مضاعفات صحية ناتجة عن التهاب لم تتلقَّ علاجه خوفًا على جنينها.

وبعد ساعات من رحيلها، توفي مولودها أيضًا، ما زاد من مأساوية الفقد لعائلتها ومحبيها، و عبّرت آني أورفلي والدة إنجي عن حزنها العميق عبر منشورات على فيسبوك، موضحة أن ابنتها لم تكن مصابة بأي فيروس، لكنها تدهورت حالتها الصحية بسبب رفضها تناول الأدوية أثناء الحمل.

كما نعاها زوجها سامر حقي بكلمات مؤثرة، معبرًا عن حزنه العميق بعد فقدان زوجته وابنه في يوم واحد الخبر كان بمثابة صدمة لمحبي إنجي مراد وزملائها في الوسط الفني، الذين عبروا عن أسفهم لفقدانها، داعين لها ولابنها بالرحمة ولعائلتها بالصبر والسلوان.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.