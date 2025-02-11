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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يبحث عن الإنتصارات أمام فاركو في الدوري

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يواجه نادي الزمالك منافسه فاركو اليوم على ملعب برج العرب في تمام الساعة الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك للحفاظ على حظوظه في المنافسه على لقب بطولة الدوري العودة لصدارة الترتيب بعدما فقد الأبيض فرصة الانفراد بها بعد عدد من النتائج السلبية التي سقط فيها خلال الفترة الأخيرة.

يحاول فريق فاركو حصد الثلاث نقاط للدخول إلى المربع الذهبي في الدوري المصري وحسم أمر تواجده في المراكز التسع الأولى على أمل المنافسه على لقب الدوري وتجنب الهبوط.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة مبتعدا عن الوصيف الأهلي بـ 3 نقاط وعن المتصدر بيراميدز بـ4 نقاط فيما جاء فريق فاركو في المركز السابع برصيد 18 نقطة .

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