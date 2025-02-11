تفاصيل مثيرة في حبس أبطال فيديو ترويج المواد المخدرة بعين شمس

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص أبطال فيديو ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة..

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وضبط مرتكبي الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط 5 أشخاص"لـ2 منهم معلومات جنائية"مقيمون بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدرى"البودر، الآيس" 3 قطع سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.