مصادر محلية فلسطينية: انفجار ضخم بجنين تزامنا مع العدوان الإسرائيلي المستمر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك مصادر محلية فلسطينية، أعلنت بأن هناك انفجار ضخم في جنين تزامنا مع العدوان الإسرائيلي المستمر.

وشهد الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لصفقة وقف إطلاق النار بعد تعليق عملية التفاوض وإعلان حماس تعليق الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بسبب الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق.

وعقدت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون أساس السلطة القضائية بمشاركة أعضاء كنيست وأفراد من عائلات المخطوفين ونشطاء منظمات الاحتجاج.

وقالت رئيسة اللجنة القضائية سيمحا روتمان خلال المناقشة: "آمل أن يرسل الله الشجاعة إلى جميع صناع القرار في دولة إسرائيل على هذا المستوى لوقف هذه الصفقة السيئة في أسرع وقت ممكن، والعودة إلى القتال وفتح أبواب الجحيم على حماس".