50 ألفا .. اتحاد كرة القدم يعلن عدد الحضور الجماهيرى لمباراة مصر و إثيوبيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الموافقة على حضور ٥٠ ألف مشجع لمباراة مصر وإثيوبيا المقرر اقامتها في العاشرة مساء الجمعة الموافق ٥ سبتمبر المقبل باستاد القاهرة ، ضمن الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ جاء ذلك وفق ما تم التنسيق بشأنه مع الجهات المعنية.



و من المقرر أن يتم طرح تذاكر المباراة عبر منظومة تذكرتي وبأسعار مناسبة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير للحضور بكثافة، كما تم التنسيق أيضاً لفتح جميع مدرجات الاستاد لاستيعاب الأعداد المقررة من المشجعين.



يأتي ذلك في إطار إيمان الاتحاد المصري لكرة القدم الراسخ بأن الجماهير المصرية تمثل دائمًا الداعم الرئيسي للمنتخب الوطني، وأن حضورهم ومساندتهم في هذه المباراة يعد عنصرًا حاسمًا في مسيرة الفريق نحو التأهل إلى كأس العالم بإذن الله.