صلاح عبد العاطي: نتنياهو يناور على أساس صفقة شاملة لكسب مزيد من الوقت
محافظ الجيزة يتابع أعمال توصيل كابلات الجهد العالي لدعم محطة مياه جزيرة الدهب
الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يخسر من برينتفورد.. وبيرنلي يهزم سندرلاند
بعد حادث الإسكندرية| أستاذ مناخ: لا علاقة بين التوسع العمراني وشدة الأمواج
عمل بطولي .. وزير النقل يُكرم عامل مزلقان بني سويف لإنقاذه حياة شاب
قرارات عاجلة من محافظ سوهاج في حادث غرق طلاب أكاديمية الضيافة بـ الإسكندرية
يضرب أهداف خلف التحصينات.. خبير استراتيجي يكشف مميزات سلاح رعد 200
حادث غرق طلاب ابو تلات.. رحلة ترفيهية تتحول إلى فاجعة في الإسكندرية
تشكيل آرسنال أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
خرجت من المستشفى.. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية | خاص
محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث غرق طالبات المحافظة بالإسكندرية
حسام حبيب لـ صدى البلد : أنا وشيرين أصدقاء مش هنتجوز

شيرين وحسام حبيب
أوركيد سامي

حسم الفنان حسام حبيب الجدل حول خبر عودته للفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى بعد مرور عدة أشهر على انفصالهما.

وقال الفنان حسام حبيب في تصريح خاص لموقع صدى البلد إنه مقرب من شيرين عبد الوهاب وتربطهما علاقة وثيقة ولكنهما لن يتزوجا مرة أخرى.


ويعد هذا الحديث استكمالاً لعلاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب المتأرجحة بين المشكلات والحب والقرب المتبادل بينهما منذ سنوات.

فقبل زواجهما جمعت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب علاقة صداقة امتدت لسنوات تحولت فيما بعد إلى شراكة عملية وعلاقة زوجية شهدت الكثير من التقلبات.

ورغم تأكيدات شيرين عبد الوهاب السابقة على انتهاء صلتها بالفنان حسام حبيب للأبد إلا أن الرابط الغامض بينهما حال دون ذلك، وأعلن محاميها السابق المستشار ياسر قنطوش أمس عن ظهور طليق شيرين في حياتها مرة أخرى رغم محاولات الجميع لإبعادها عنه.

المستشار ياسر قنطوش، المحامي السابق لشيرين، أصدر بيانًا كشف فيه عن “انهيارها النفسي والذهني”، مطالبًا وزير الثقافة ووزارة الصحة بالتدخل فورًا وإرسال لجنة طبية لمتابعة حالتها، وانسحب رسميًا من تمثيلها قانونيًا.

نفي حسام حبيب وبيانه القانوني

حسام حبيب رد بقوة ونفى صحة الأخبار المتداولة عن عودته لشيرين، ووصفها بـ«إشاعات»، ثم أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي ياسر قنطوش، واصفًا ما ورد بأنه إساءات مباشرة وتشويه للسمعة، وأن ما قيل من إدعاءات لا أساس لها من الصحة.

رد شيرين عبد الوهاب

شيرين أصدرت ردًا صوتيًا عبر برنامج ET بالعربي، أعلنت فيه أن ياسر قنطوش لم يعد يمثلها قانونيًا، وهددته باتخاذ إجراءات قانونية إذا تحدث باسمها في الإعلام أو بأي طريقة.

فيما ظهرت صورة تجمع شيرين وحسام حبيب في أحد محلات الأثاث، لكن التحقق أثبت أنها لا تعود للفترة الحالية، بل كانت في نوفمبر 2023 خلال زواجهما الثاني قبل طلاق ديسمبر 2023 .

