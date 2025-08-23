التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر إمبراطوريات السلاح بجنوب البلاد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بـ18 مليون جنيه

في ضربة أمنية ناجحة، وجهت أجهزة وزارة الداخلية صفعة قوية لعصابات السلاح والمخدرات في جنوب البلاد، لتثبت مجددا أن يد الدولة قادرة على الوصول إلى أوكار الجريمة مهما كانت محصنة .

نجحت قوات الشرطة في توجيه ضربة استباقية حاسمة ضد بؤر إجرامية شديدة الخطورة تنشط في جلب وترويج الأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من محافظات جنوب البلاد.

فقد كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي عن تورط عدة عناصر إجرامية في تشكيلات مسلحة، اتخذت من المناطق الحدودية مرتكزاً لجلب الأسلحة تمهيداً لترويجها داخل البلاد، إلى جانب نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة.

وبعد تقنين الإجراءات وتتبع تحركاتهم، تم إعداد مأموريات موسعة بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، أسفرت عن تصفية 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار بمحافظة قنا – وجميعهم من المحكوم عليهم في قضايا جنايات شملت القتل العمد، وتجارة المخدرات، وحيازة أسلحة نارية، والحريق العمد.

كما تم ضبط باقي أفراد البؤر، وبحوزتهم ترسانة من الأسلحة النارية بلغت 303 قطع، شملت 71 بندقية آلية و92 بندقية خرطوش و130 فرد خرطوش، بالإضافة إلى كميات من مخدري الحشيش والشابو، قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بحوالي 18 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود مستمرة لاجتثاث منابع الجريمة وضرب أوكار الخطر قبل أن تتحول لتهديد حقيقي لأمن واستقرار المجتمع.