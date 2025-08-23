قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر إمبراطوريات السلاح بجنوب البلاد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بـ18 مليون جنيه
عنده شخصية.. خالد الغندور يشيد بأداء أحمد شريف
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
50 ألفا .. اتحاد كرة القدم يعلن عدد الحضور الجماهيرى لمباراة مصر و إثيوبيا
خوفا من انهيار حكومته .. نتنياهو مُصر على احتلال مدينة غزة رغم الضغوط
مصرع 4 مهربين فى المطاردة.. الداخلية تحبط محاولة إدخال كمية كبيرة من السلاح للبلاد | تفاصيل
قوات الأمن الإيراني تقضي على خلية إرهابية تابعة لإسرائيل جنوب البلاد
هل الكولاجين المتواجد في الكوارع مفيد للجسم؟ .. خبير تغذية يكشف مفاجأة
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
حوادث

مصرع 4 مهربين فى المطاردة.. الداخلية تحبط محاولة إدخال كمية كبيرة من السلاح للبلاد | تفاصيل

المضبوطات
المضبوطات
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى الأسلحة النارية غير المرخصة بجنوب البلاد ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.

رصدت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عدة بؤر إجرامية بعدة محافظات بجنوب البلاد تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من الأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .


عقب تقنين الإجراءات تم رصد تحركاتهم وتتبعهم وإستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، و أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدى الخطورة بقنا - سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " مخدرات - قتل عمد – إطلاق أعيرة نارية وسلاح ، حريق عمد "،وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (303 قطعة سلاح نارى " 71 بندقية آلية ، 92 بندقية خرطوش ، 130 فرد خرطوش" – كمية من مخدرى " الحشيش ، الشابو").

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (18) مليون جنيه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة قوات الشرطة قنا

