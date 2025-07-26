شوه سمعتها..الأجهزة الأمنية تلقي القبض على متهم هدد خطيبته لتعود له

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نشر تعليق مدعوم بصورة تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام خطيبها السابق بإنشاء حسابات مزيفة بمواقع التواصل الإجتماعى ونشر صورها والتشهير بها وتهديدها بإلحاق الأذى .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بالشرقية من (فتاة- مقيمة بالزقازيق) تضررت من خطيبها السابق (عامل- مقيم بدائرة المركز) بالتشهير بها بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لخلافات بينهما لقيامها بفسخ الخطبة لسوء سلوكه ورغبته فـى العودة لها ، تم ضبط المشكو فى حقه .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب، فى محاولة منه لإجبارها على العودة له.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.