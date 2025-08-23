قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح عبد العاطي: نتنياهو يناور على أساس صفقة شاملة لكسب مزيد من الوقت
محافظ الجيزة يتابع أعمال توصيل كابلات الجهد العالي لدعم محطة مياه جزيرة الدهب
الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يخسر من برينتفورد.. وبيرنلي يهزم سندرلاند
بعد حادث الإسكندرية| أستاذ مناخ: لا علاقة بين التوسع العمراني وشدة الأمواج
عمل بطولي .. وزير النقل يُكرم عامل مزلقان بني سويف لإنقاذه حياة شاب
قرارات عاجلة من محافظ سوهاج في حادث غرق طلاب أكاديمية الضيافة بـ الإسكندرية
يضرب أهداف خلف التحصينات.. خبير استراتيجي يكشف مميزات سلاح رعد 200
حادث غرق طلاب ابو تلات.. رحلة ترفيهية تتحول إلى فاجعة في الإسكندرية
تشكيل آرسنال أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
خرجت من المستشفى.. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية | خاص
محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث غرق طالبات المحافظة بالإسكندرية
اقتصاد

الدينار الكويتي يتراجع .. أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية
علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات العربية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي؛ لينخفض الدينار الكويتي الأعلى سعرا، ويظل الريال السعودي دون الـ 13 جنيها.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت 23 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في مصر  اليوم السبت

سعر الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية- أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 157.86 جنيه.

سعر البيع: 159 جنيها.

سعر الريال السعودي- أكثر العملات طلبا- أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 12.87 جنيه.

سعر البيع: 12.93 جنيه.
 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 13.17 جنيه.

سعر البيع: 13.21 جنيه.
 

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم

 سعر الشراء: 127.18 جنيه.

 سعر البيع : 128.77 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 12.29 جنيه.

سعر البيع: 13.32 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 67.83 جنيه.

سعر البيع: 68.57 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 124.59 جنيه.

سعر البيع: 126.10 جنيه.

العُملات العربية الأعلى عالميًا 

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.

أسباب تورم الرجلين
دجاج كنتاكي
أعراض انخفاض ضغط الدم
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
