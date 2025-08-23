الدينار الكويتي يتراجع .. أسعار العملات العربية في مصر

تراجعت أسعار العملات العربية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي؛ لينخفض الدينار الكويتي الأعلى سعرا، ويظل الريال السعودي دون الـ 13 جنيها.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت 23 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم السبت

سعر الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية- أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 157.86 جنيه.

سعر البيع: 159 جنيها.

سعر الريال السعودي- أكثر العملات طلبا- أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 12.87 جنيه.

سعر البيع: 12.93 جنيه.



سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 13.17 جنيه.

سعر البيع: 13.21 جنيه.



سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 127.18 جنيه.

سعر البيع : 128.77 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 12.29 جنيه.

سعر البيع: 13.32 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 67.83 جنيه.

سعر البيع: 68.57 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 124.59 جنيه.

سعر البيع: 126.10 جنيه.

العُملات العربية الأعلى عالميًا

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.