سعر الريال السعودي اليوم السبت 23-8-2025

يقدم موقع صدي البلد سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 23-8-2025.

وصل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه وفقا لآخر تداول مسجل في البنك المركزي المصري نحو 12.9 جنيه للشراء و 12.93 جنيه للبيع

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.58 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.72 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع في بنك سايب.

وتراوح سعر الريال أمام الجنيه ما بين 12.79 للشراء و12.96 و13.03 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية والعربي الإفريقي الدولي.

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.83 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع في بنكي "أبو ظبي الأول، وقطر الوطني QNB".

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.84 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع في بنكي البركة وكريدي أجريكول.

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.86 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع في بنك قناة السويس