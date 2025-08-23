فقدان الوعى وتغير الشخصية .. علامات غير متوقعة تكشف انخفاض ضغط الدم

يعد انخفاض ضغط الدم سلاح ذو حدين حيث أنه يمكن يسبب مضاعفات خطيرة في حين أن المستويات البسيطة منه لا تشكل مشكلة.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك تزداد الإصابة بانخفاض ضغط الدم بين بعض الحالات مثل أمراض الجهاز العصبي وكبار السن كما يُمكن أن يُصيب الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا كبيرًا ولكن بدون أعراض.



أعراض انخفاض ضغط الدم

تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم ما يلي:

الدوخة أو الشعور بالدوار.

الإغماء أو فقدان الوعى.

الغثيان أو القيء .

رؤية مشوهة أو غير واضحة .

تنفس سريع و سطحي.

التعب أو الضعف.

الشعور بالتعب أو الخمول أو الكسل.

ارتباك أو صعوبة في التركيز.

الاضطراب أو التغيرات غير العادية الأخرى في سلوك الشخص

معدل ضربات القلب بطيئًا جدًا أو سريعًا جدًا.

لون البشرة الذي يبدو أفتح مما هو عليه عادة

ركبتين باردتين.

انخفاض كمية الدم التي يضخها قلبك.

انخفاض كمية البول.