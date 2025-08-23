قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر إمبراطوريات السلاح بجنوب البلاد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بـ18 مليون جنيه
عنده شخصية.. خالد الغندور يشيد بأداء أحمد شريف
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
50 ألفا .. اتحاد كرة القدم يعلن عدد الحضور الجماهيرى لمباراة مصر و إثيوبيا
خوفا من انهيار حكومته .. نتنياهو مُصر على احتلال مدينة غزة رغم الضغوط
مصرع 4 مهربين فى المطاردة.. الداخلية تحبط محاولة إدخال كمية كبيرة من السلاح للبلاد | تفاصيل
قوات الأمن الإيراني تقضي على خلية إرهابية تابعة لإسرائيل جنوب البلاد
هل الكولاجين المتواجد في الكوارع مفيد للجسم؟ .. خبير تغذية يكشف مفاجأة
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
غدا.. منتخب الفروسية للأولمبياد المصري يشارك في مسابقة الفروسية الإقليمية – العين 2025

منتخب الفروسية للأولمبياد الخاص المصري
منتخب الفروسية للأولمبياد الخاص المصري
يارا أمين

تغادر فجر غدا الأحد بعثة منتخب الفروسية للأولمبياد الخاص المصري متوجهة إلى مدينة العين بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات مسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا - العين 2025، والتي تستضيفها مدينة العين الإماراتية خلال الفترة من 24 حتى 28 أغسطس الجاري، بمشاركة 11 دولة عربية وإقليمية.

ويترأس البعثة المصرية الأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، وتضم كلاً من اللاعبين واللاعبات: أحمد سعفان  ورافائيل كريم وآلاء عبد العزيز  وآية شلتوت تحت قيادة الجهاز الفني والإداري من الدكتور محمد الزيدي والكابتن حبيبة رزق (مدربة الفريق).

وأكد الدكتور باسم تهامي، رئيس البعثة، أن المنتخب جاهز تماما لخوض المسابقات بعد فترة إعداد مكثفة، مشيداً بالروح العالية للاعبين وإصرارهم على تقديم أفضل أداء ، كما أشار إلى أن مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري برئاسة الوزير المهندس هاني محمود قد اطمأن على إنهاء جميع الترتيبات والاستعدادات الفنية والإدارية والسفرية، مؤكداً أن المنتخب يسافر إلى الإمارات وهو في كامل الجاهزية لتمثيل مصر خير تمثيل في هذا الحدث الإقليمي الكبير.

وتتضمن فعاليات المسابقة أربع مسابقات رئيسية هي الركوب الإنجليزي، القفز على الحواجز، عمل الممرات المتعرجة، الترويض، وستقام جميع المنافسات على ميادين إسطبلات فرسان شرطة أبوظبي بمدينة العين، بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات الأولمبياد الخاص بالمنطقة.

ويُنظَّم هذا الحدث الرياضي الهام من قِبل الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبرعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبدعم من القيادة العامة لشرطة أبوظبي كشريك مستضيف، واتحاد الإمارات للفروسية كشريك داعم للمسابقة.

