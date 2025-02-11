تواريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة في الدوري قبل مباراة اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع غزل المحلة في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري الممتاز، وتبدأ المباراة في تمام السابعة مساء باستاد السلام.

وشارك أحمد حسن صورة لتواريخ مواجهات الأهلي أمام غزل المحلة :





لعب الفريقان 97 مباراة منذ صعود غزل المحلة للدوري موسم 1956 - 1957.

وخلال هذه المباريات، فاز الأهلي في 55 مواجهة، وتعادلا خلال 30، وخسر 12، وأحرز لاعبو «الأحمر» 133 هدفا، وتلقت شباكه 55.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 55 مباراة، وتعادل الفريقان في 30 مباراة، وفاز غزل المحلة في 12 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 133 هدفاً وتلقت شباكه 55 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر ثلاث مرات مواسم 1958-1959، 1975-1976، 1977-1978، ومرتين بنتيجة 4-1 موسمي 1982-1983، 2003-2004.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، حسام حسن برصيد ثمانية أهداف، وأسامة حسني برصيد ستة أهداف، ثم محمود الخطيب ورفعت الفناجيلي برصيد خمسة أهداف لكل منهما، ثم صالح سليم ومختار مختار ومحمد شريف برصيد أربعة أهداف لكل منهم.