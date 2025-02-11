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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القوات المسلحة تشارك بالمسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية

القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية
القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية
محمد إبراهيم

شارك وفد من القوات المسلحة المصرية فى المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية فى نسختها العاشرة، والتى استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 179 متسابقاً من 32 دولة تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمير محمد بن سلمان والأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع  السعودى.

وحصل الفريق المصرى على مراكز متقدمة فى جميع أفرع المسابقة بحصد المركز الرابع فى الفرع الثانى من المسابقة والمركز الثالث فى الفرع الثالث والمركز الأول فى الفرع الخامس والمركز الثانى فى الفرع السادس من المسابقة والمركز السادس فى الفرعين الأول والرابع.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة المصرية شاركت فى جميع نسخ المسابقة السابقة والتى يتم تنظيمها كل عامين هجريين فى حفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم للعسكريين، ونجحت فى تحقيق مراكز متقدمة، ما يعكس المستوى المتميز لمقاتلى القوات المسلحة المصرية وقدرتهم على العطاء والإبداع بكافة المجالات.

القوات المسلحة السعودية حفظ القرآن الكريم القرآن الكريم

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القوات المسلحة تشارك بالمسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية

القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية
القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية
القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية

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