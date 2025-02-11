تقديم أكثر من مليون خدمة طبية ضمن مبادرة "بداية جديدة" في البحر الأحمر

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر عن تقديم 1,016,308 خدمات طبية للمواطنين ضمن مبادرة "بداية جديدة لتعزيز بناء الإنسان"، التي انتشرت فرقها في جميع مدن المحافظة من رأس غارب شمالًا حتى الشلاتين جنوبًا، خلال الفترة من 17 سبتمبر 2024 حتى 7 فبراير 2025، وذلك من خلال الفرق الثابتة والمتحركة وفرق مبادرات اليوم الواحد بالمستشفيات والوحدات الصحية والمساجد.

وشملت الخدمات المقدمة:

تقديم خدمات علاجية لـ 480,418 منتفعًا .

لـ . تقديم خدمات وقائية لـ 22,584 منتفعًا .

لـ . تقديم الخدمات ضمن المبادرات الرئاسية لـ 274,092 مواطنًا .

لـ . تقديم التوعية الصحية لـ 47,962 مستفيدًا .

لـ . تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 171,825 منتفعة .

لـ . تقديم خدمات بنك الدم لـ 11,376 مواطنًا.

وأكدت مديرية الصحة استمرار المبادرة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية والوقائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، ضمن جهود الدولة لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة في المحافظة.