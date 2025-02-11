استعدادا لرمضان.. كيف يمكنك صرف المعاش مبكرا بخدمة "سلفة"؟

كيف يمكنك صرف المعاش مبكرا بخدمة "سلفة"؟.. سؤال يبحث عنه العديد من أصحاب المعاشات، والتي يوفرها البريد المصري من خلال خدمة “سلفة المعاش” كحل مالي لأصحاب المعاشات خلال شهر رمضان.

استعدادًا لرمضان.. كيف يمكنك صرف المعاش مبكرا بخدمة "سلفة"؟

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبحث العديد من أصحاب المعاشات عن حلول مالية لمواجهة احتياجاتهم والتي تزداد بشكل كبير خلال هذا الشهر.

كيف يمكنك صرف المعاش مبكرا بخدمة "سلفة"؟

وأطلق البريد المصري بالتعاون مع شركة خزنة خدمة "سلفة المعاش"، التي تتيح للمستفيدين الحصول على جزء من معاشاتهم قبل الموعد الرسمي للصرف.

خدمة "سلفة المعاش" تقدم فرصة لأصحاب المعاشات لتلبية احتياجاتهم المالية العاجلة، خاصة في ظل الأعباء التي قد تطرأ خلال الشهر الكريم.

وبإمكان المستفيدين من هذه الخدمة الحصول على مبلغ مقدّم من المعاش مع إمكانية سداد المبلغ على مدار 6 أشهر، مما يمنحهم مرونة مالية ويخفف عنهم العبء المالي.

شروط الاستفادة من خدمة "سلفة المعاش"

للاستفادة من خدمة "سلفة المعاش"، يجب أن تتوافر الشروط التالية:-

- الحد الأدنى للمعاش هو 2500 جنيه.

- إذا كان المعاش يتراوح بين 2500 و2999 جنيهًا، يمكن للمستفيد الحصول على مبلغ يصل إلى ضعف قيمة معاشه.

- أما إذا كان المعاش 3000 جنيه أو أكثر، يمكن للمستفيد الحصول على مبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف المعاش.

- السداد يتم على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 6 أشهر.

- يجب أن يكون لدى العميل حساب فضي للمعاشات وبطاقة "ميزة" للمعاشات الصادرة عن البريد المصري، على أن يكون المعاش محولًا إلى الحساب بشكل منتظم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

كيفية التقديم للاستفادة من خدمة "سلفة المعاش"

يمكن لأصحاب المعاشات التقديم للحصول على "سلفة المعاش" عبر الطرق التالية:-

- زيارة أقرب مكتب بريد.

- الاتصال برقم خدمة عملاء خزنة 19524.

- استخدام تطبيق واتساب عبر الرقم 01005759825.

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رسوم خدمة "سلفة المعاش" شهرية تتفاوت وفقًا لمقدار السلفة المطلوبة

تفرض خدمة "سلفة المعاش" رسوماً شهرية تتفاوت وفقًا لمقدار السلفة المطلوبة، وتعتبر هذه الخدمة بديلاً عمليًا لمن يحتاجون إلى صرف جزء من معاشاتهم قبل بداية الشهر، خاصة في ظل غياب قرار رسمي بشأن تقديم صرف معاشات شهر مارس.

الفوائد والمزايا بخدمة "سلفة المعاش" السداد على مدار 6 أشهر

وتعد خدمة "سلفة المعاش" حلاً مالياً مرنًا لأصحاب المعاشات الذين يحتاجون إلى سيولة مالية إضافية في فترة معينة، وخاصة خلال شهر رمضان.

من خلال توفير خيار السداد على مدار 6 أشهر، تمنح الخدمة المستفيدين القدرة على إدارة مواردهم المالية بكفاءة أكبر وتقليل العبء المالي عليهم في الأوقات التي يتطلب فيها الإنفاق الكثير.

بذلك، تقدم "سلفة المعاش" دعماً عملياً لأصحاب المعاشات وتساهم في تلبية احتياجاتهم بشكل سريع ومرن.