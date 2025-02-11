إنجاز 116 ألف طلب للتصالح بالجيزة.. سكرتير عام المحافظة يكشف التفاصيل

أكد محمد نور الدين، سكرتير عام محافظة الجيزة، أن الجيزة بها 10 أحياء و48 وحدة محلية و 775 عزبة، مشيرا إلى أنه تقدم للتصالح عل مخالفات البناء عدد كبير، وصل لأكثر من 202 ألف طلب تصالح.

وقال محمد نور الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه تم انجاز 116 الف طلب، مؤكدا أن المنظومة الجديدة التي تم القيام بها اعطتنا سرعة غير مسبوقة لسرة تنفيذ طلبات التصالح.

وتابع سكرتير عام محافظة الجيزة، أن المنظومة الجديدة يقوم المواطن بتقديم طلب التصالح من خلال المركز التكنولوجي من شباك واحد ويتم تقديم كافة التيسيرات والخدمات للمواطنين على عكس السابق بأستيفاء المستندات، والذي كان يعطل منظومة التصالح.

