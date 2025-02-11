رئيس الإذاعة المصرية: نقدم التنوير والتثقيف على مدار السنوات الماضية

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية الإذاعة، إن الإذاعة المصرية بدأت فى الـ 31 من مايو عام 1934 وكانت من أولي الإذاعات في المنطقة ومن الإذاعات المتقدمة على مستوي العالم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الإذاعة المصرية اللاسلكية بدأت بتقديم التنوير والتوعية والتثقيف والترفيه، وهذا أستمر على مدي سنوات طويلة، حتي عام 1952 عندما قامت ثورة يوليو، جاء الرئيس جمال عبد الناصر معه قادة الثورة مدركين أهمية الميكروفون.

وتابع: “ظهرت أثار ميكرفونات مصر فى كل منطقة وكان يحسب لها ألف حساب، وأنتقلت إلى الدور السياسي مع بدايات عام 1953 وأخذت الإذاعة ترتدي حلة جديدة تماما”.