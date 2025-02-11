رمضان 2025.. طرح برومو مسلسل ولاد الشمس

طرحت صفحة قناة دى إم سى برومو مسلسل ولاد الشمس المنتظر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2025، وعلقت "ولعة ومفتاح وحكايات ماجد اللى مابتنتهيش انتظروا مسلسل ولاد الشمس على شاشات المتحدة فى رمضان".



مسلسل ولاد الشمس من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار درامى اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

أحمد مالك يعرض له حالياً فى السينمات فيلم 6 أيام الذى يجمعه بالفنانة آية سماحة وتدور أحداثه حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر